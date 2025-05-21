Tottenham Şampiyonluk Kazandı!

İNGİLİZ DEVLERİ UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA GELDİ

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere’nin iki büyük futbol takımı, Tottenham ile Manchester United bir araya geldi. İki kulübün toplam kadro değeri 1 milyar 469 milyon euro olarak belirlendi. Maç, Türkiye Saati ile 22.00’de başladı ve karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetti.

ŞAMPİYONLUK GOLÜ BRENNAN JOHNSON’DAN GELDİ

Mücadele, İspanya’nın Bilbao kentindeki San Mames Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve Tottenham, maç sonunda 1-0’lık galibiyetle öne geçti. Milli futbolcu Altay Bayındır, maç boyunca yedek kulübesinde beklemek zorunda kaldı. Tottenham’ın golü ise 42. dakikada Brennan Johnson ile geldi.