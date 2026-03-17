Toyota 550 Binden Fazla Aracı Geri Çağırdı

Toyota, Amerika Birleşik Devletleri’nde 550 binden fazla aracı acil geri çağırma sürecine girdi. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bu adımın nedeni koltuk sırtlığı mekanizmasında yaşanan bir kilitlenme problemi olarak belirtildi.

HANGİ MODELLER ETKİLENİYOR

Bu büyük geri çağırma, 2021 ile 2024 model yılları arasındaki Toyota Highlander ve Highlander Hybrid araçlarını kapsıyor. Segmentinde oldukça popüler olan bu modellerle ilgili olarak, risk altında olan toplam araç sayısının 550 bin 7 olarak belirlendiği ifade edildi. Etkilediği araçlardaki koltuk sırtlığı, ayarlandığı konumda tam olarak kilitlenmediğinden kaza anında yaralanma olasılığını artırıyor. Sorunun çözümü amacıyla araç sahipleri, yetkili servisler aracılığıyla koltuk mekanizmasındaki yayları tamamen ücretsiz bir şekilde değiştirebilecekler.

SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

Japon otomobil üreticisi, onarım işlemleri tamamlanana dek araç sahiplerinin ekstra dikkatli olmalarını öneriyor. Sürücülerin, yola çıkmadan önce koltuklarının istedikleri konumda sabit kaldığını mutlaka kontrol etmeleri gerektiği vurgulanıyor.