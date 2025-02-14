Toyota Avrupa’da Elektrifikasyonlu Araçlarla Rekor Kırıyor

AVRUPA’DA MÜHİMLİK KİLİTİ AŞILDI

Toyota, 2024 yılı sonunda Avrupa’da 6 milyon elektrifikasyonlu araç satışı gerçekleştirerek önemli bir kilometre taşını geride bırakıyor. 1997-2024 yılları arasında Toyota’nın dünya genelindeki elektrifikasyonlu araç satışları ise 30 milyonu geçti. 2009 yılından bu yana Türkiye’de Toyota’nın tam hibrit satışları 127 bin adedi aşıyor. Bu istatistikler, Toyota’nın çoklu mobilite stratejisinin başarısını gözler önüne seriyor ve sıfır emisyonlu araç altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde bile emisyonların önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlıyor.

ÇEŞİTLİ ÜRÜN GAMISIYLA BAŞARI

Toyota, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Bu yaklaşım, Toyota’nın 1995 yılından bu yana Avrupa’daki ortalama egzoz emisyonlarını yüzde 50’den fazla düşürmesini sağladı. 2024 yılında Avrupa’da 1.2 milyonun üzerinde satış yaparak tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşan Toyota’nın bu satışlarının yüzde 74’ü elektrifikasyonlu araçlardan oluşuyor.

GELECEK HEDEFLERİ

Toyota, Avrupa’da 2035 yılına kadar tüm yeni araç satışlarında CO2 emisyonunu yüzde 100 azaltmayı taahhüt ediyor. Bu hedef, Toyota’nın 2050 yılına kadar ve Avrupa’da 2040 yılına kadar karbon nötr olmayı amaçlayan global 2050 Çevre Hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek.