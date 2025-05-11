“Toyota Corolla Cross Fırsatlarıyla Dikkat Çekiyor”

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARINDA HİBRİT SUV MODELLERİNE İLGİ ARTIYOR

Türkiye otomotiv pazarında hibrit SUV modellerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu bağlamda Toyota, Corolla Cross ile segmentteki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kompakt SUV sınıfında konumlanan Corolla Cross, geniş iç hacmi, konforlu sürüş deneyimi ve etkileyici yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda Toyota, bu yeni modeli cazip fiyat etiketi ve faizsiz kredi kampanyasıyla satışa sunarak, özellikle kompakt hatchback modellere yönelen kullanıcılara alternatif bir seçenek sunuyor. Volkswagen Polo gibi B segmenti bir hatchback modelinin fiyatına, artık SUV sınıfında hibrit bir otomobil almak mümkün oluyor.

Corolla Cross’un sunduğu donanım, performans ve teknolojik yenilikler, bu fırsatı kaçırılmaz hale getiriyor. Corolla Cross’un kalbinde Toyota’nın kanıtlanmış hibrit motor teknolojisi bulunuyor. Tüm versiyonlarda yer alan 1.8 litrelik hibrit motor, benzinli motor ile birlikte çalışan elektrik motoruyla toplamda 140 beygir gücü üretiyor. Bu özellikler, çevre dostu bir sürüş deneyimi sunarken, aynı zamanda kullanıcılara yüksek performans da sağlıyor. Toyota, Corolla Cross ile hibrit SEGMENTİNDE güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor.