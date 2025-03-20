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Toyota’dan SUV Modeline Büyük İlgi

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TOYOTA’NIN YENİ MODELİ COROLLA CROSS’UN BAŞARISI

Popüler otomobil markası Toyota, sevilen modeli Corolla’nın cazibesinden yararlanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, Corolla Cross adıyla piyasaya sürdüğü C-SUV modelini oldukça anlamlı buluyoruz. Görünüşe göre bu strateji, istenen başarıyı sağlıyor. Zira Toyota’nın satış rakamları, şirketin yüzlerini güldürüyor.

DESEN VE YÜKLEME ALANI HAKKINDA

Toyota Corolla Cross, çok yenilikçi bir tasarım çizgisine sahip olmasa da ülkemizde kendine belirli bir pazar yaratmayı başardı. Araç, 403 litrelik yükleme alanı sunuyor. Bu durum, kendi segmentinde en dar bagaj hacmini temsil ediyor. Aile otomobili olarak değerlendirdiğimizde bu özellik olumsuz bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ancak yine de Toyota Corolla Cross’un fiyat seçeneklerinin günümüzde oldukça makul olduğunu söyleyebiliriz.

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