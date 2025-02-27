Toyota’nın Japonya Pazarı İçin Üretimi Bitiyor

TOYOTA, COROLLA AXIO VE COROLLA FIELDERT’IN ÜRETİMİNİ SONLANDIRACAK

Toyota, Japonya pazarına özel ürettiği eski nesil Corolla Axio sedan ve Corolla Fielder wagon modellerinin üretimini Ekim 2025’te sona erdireceğini duyurdu. 2012 yılından itibaren üretimi süregelen bu modeller, uygun fiyatları ve temel özellikleri ile ön plana çıkıyor. Özellikle Corolla Axio sedan, önden çekişli ve manuel şanzımanlı seçeneğiyle 1.639.600 Yen (yaklaşık 392 bin TL) fiyatla satışa sunuluyor. Dört tekerlekten çekişli ve CVT şanzımanlı versiyonu ise 1.913.000 Yen (yaklaşık 457 bin TL) gibi bir bedelle alıcı buluyor.