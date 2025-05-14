Trablus’ta Ateşkes İlan Edildi

çatışmalar sona erdi

Libya’nın başkenti Trablus’ta milis grup İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli’nin öldürülmesinin ardından 12 Mayıs’ta başlayan çatışmalar, ateşkes sağlanmasıyla son buldu.

savunma bakanlığından ateşkes açıklaması

Bugün sabah saatlerinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı 444. Tugay ile Trablus’taki güçlü milis gruplarından kabul edilen Özel Caydırıcı Güç (Rada) arasında çatışmalar yaşandıktan sonra öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri korumak amacıyla Trablus’taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Libya’daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL) ise, Trablus’taki yoğun nüfuslu alanlarda meydana gelen şiddet olayları hakkında derin bir endişe duyduklarını ifade ederek ateşkes çağrısında bulundu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı güçler, bir gün önce İstikrarı Destekleme Biriminin kalesi olarak bilinen Ebu Selim bölgesinde sabah saatlerine kadar süren çatışmaların ardından kontrolü ele geçirmişti. Çatışmalar sırasında 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ülke ikiye bölünmüş durumda

Libya, Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilip öldürülmesinden bu yana doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev alırken, doğuda ise “Başbakan” Ossama Hamad yönetimi elinde tutuyor.