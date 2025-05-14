Trablus’ta Ateşkes Sağlandı

ÇATIŞMALARIN SONLANDIĞI ATEŞKES İLANI

Libya’nın başkenti Trablus’ta İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani El-Kikli’nin öldürülmesinin ardından 12 Mayıs’ta başlayan çatışmalar, ateşkes sağlanarak sona erdi. Bugün sabah saatlerinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı 444. Tugay ile Trablus’taki etkili milis gruplardan biri olan Özel Caydırıcı Güç (Rada) arasında çatışmalar meydana geldi. Öğle saatlerinde Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri korumak amacıyla Trablus’taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Libya’daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’taki yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı derin endişe duyduğunu belirterek bir ateşkes çağrısında bulundu. Libya Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı güçler, önceki gün İstikrarı Destekleme Biriminin kalesi olarak bilinen Ebu Selim bölgesinde sabah saatlerine kadar süren çatışmaların ardından kontrolü ele geçirmişti. Çatışmalarda ne yazık ki 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÜLKENİN İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMU

Libya, Muammer Kaddafi’nin 2011’de devrilmesi ve öldürülmesinin sonrasında doğu ve batı olarak iki ayrı yönetimle bölünmüş durumda. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğu bölgesinde ise “Başbakan” Ossama Hamad yönetim gücünü elinde tutuyor.