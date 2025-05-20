Trablus Uluslararası Havalimanı Açıldı

TRABLUS ULUSLARARASI HAVALİMANI AÇILDI

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Trablus Uluslararası Havalimanı’nın bugünden itibaren özel ve acil durum uçuşlarına açıldığını duyuruyor. Hükümetin yaptığı açıklamada, Ulaştırma Bakanlığının Sivil Havacılık Genel Otoritesi aracılığıyla Trablus Uluslararası Havalimanı’nın özel ve acil durum uçuşlarına açılması için bir genelge yayımladığı ifade ediliyor.

BASKI UNSURUNUN DEVRE DIŞI BIRAKILDIĞI BELİRTİLİYOR

Genelgede mevcut pistler, taksi yolları ve hava iletişim tesislerinin ayrıntılı bir şekilde bildirildiği kaydediliyor. Başkentteki tek işler havalimanı Rada milis grubunun kontrolündeki Mitiga Uluslararası Havalimanı olarak biliniyor. Hükümet güçlerinin son olaylarda çatıştığı Rada milis grubunun, bu adımla beraber elindeki baskı unsurunu devre dışı bıraktığı belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Başkent Trablus’un 27 kilometre güneyinde kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havalimanı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011’de Libya hava sahasına uygulanan uçuş yasakları sebebiyle uçuşlara kapatılmıştı. Havalimanı, 2014 yılına kadar farklı dönemlerde yaşanan çatışmalardan ötürü birkaç kez açılıp kapanma süreci geçirmişti. Fecr Libya milis grubunun 2014 yılında Hafter güçlerinin kontrolündeki havalimanına saldırarak kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurulmuş ve Mitiga Uluslararası Havalimanı’na aktarılmıştı. Bu sebeple Trablus Uluslararası Havalimanı bir daha kullanılamaz hale gelmişti.