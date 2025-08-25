Gündem

Trabzon-Cidde Uçak Acil İniş Yaptı

ACİL DURUM BİLDİRİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Flynas Havayolu Şirketi’ne ait olan Trabzon–Cidde seferini gerçekleştiren uçak, kalkıştan sadece 8 dakika sonra motor arızası yaşadı. Saat 19.49’da acil durum bildirimi yapıldı.

İNİŞİN SORUNSUZ TAMAMLANMASI

Aynı açıklamada belirtildiği gibi, uçağın acil inişi için “verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır.” Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu ifade ediliyor.

