Trabzon’da 2 Çocuk Boğuldu

DENİZDE KAYBOLAN ÇOCUKLAR

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, bugün öğleden sonra 112 acil servis ekiplerine denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisi ulaştı. Bu durum üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar yönlendirildi.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ekiplerin karadan ve denizden gerçekleştirdiği arama çalışmalarının ardından, iki çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için ambulansa konularak Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.