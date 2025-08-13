trabzon-da-9-kiloluk-kitle-bulundu

HASTANEE KADINDA KİTLE TESPİTİ

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çeşitli şikayetlerle başvuran bir kadın hasta üzerinde gerçekleştirilen tetkiklerle, yumurtalığında kitle saptandı. Uzman hekimler, durumu değerlendirerek ameliyat kararı aldı.

AMELİYAT BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Kadın Doğum Uzmanı doktor ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta, doğum, anestezi, radyoloji ve patoloji alanlarında uzmanlar da görev aldı. Ameliyat boyunca iş birliği içinde çalışan ekip, hastanın yumurtalığından 40 santimetre uzunluğunda ve 9 kilo ağırlığında bir kitle çıkardı.

HASTANIN DURUMU İYİ

Ameliyatın ardından yoğun bakımda gözlem altında tutulan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Uzmanlar, gelecekteki kontrollerin de önemli olduğunu vurguluyor.