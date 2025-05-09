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Trabzon’da Dalgıçlar, 2 Çocuğu Buldu

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AKÇAABAT’TA İKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, öğleden sonra 112 acil servis ekiplerine, denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisi ulaştı. Bunun ardından bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar sevk edildi.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Ekiplerin karadan ve denizden gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonrasında, iki çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için ambulansa konularak Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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