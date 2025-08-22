Gündem

Trabzon’da Düğün Açık Ateş Açıldı

ÇAYKARA’DA DÜĞÜNDE ATEŞ AÇILDI

Trabzon’un Çaykara ilçesinde, Taşkıran Mahallesi’nde bir evde gerçekleşen düğün merasiminde, gelin alma sırasında, iki kişinin tarlaya doğru gelinin evden çıkarken ateş açmasıyla üzücü bir olay yaşandı. Seken kurşunlar, Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) isimli üç kişiyi yaraladı.

KURTARILAMAYAN BİR KURBAN

Ağır yaralanan Fuat Han, hemen Kaşüstü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar olan B.S.T. ve Z.S.’nin tedavileri ise Of Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Düğünde ateş açan kişilerin, Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) olduğu tespit edildi. Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Düğün esnasında yaşanan olaylar, düğünü kayda alan dron kamerası tarafından görüntülendi. Ayrıca, Y.E.B.’nin olay sonrası çığlıklar atarak panik içinde kaçtığı gözlendi.

