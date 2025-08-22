Trabzon’da Düğün Anında Ateş Açıldı

OLAYIN GERÇEĞİ VE YARALILAR

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğün merasiminde, gelinin evden çıkışı sırasında tarlaya doğru iki kişi tarafından ateş açıldı. Bu durum sonucunda seken kurşunlar Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) adlı üç kişiyi yaraladı.

AĞIR YARALI VE TEDAVİLERİ

Ağır yaralanan Fuat Han, Kaşüstü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatta kalmayı başaramadı. Diğer iki yaralının ise tedavi süreçleri Of Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Düğünde ateş eden Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47) jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı, düğünü kayda alan dron kamerasıyla görüntülendi. Y.E.B.’nin, olayı gerçekleştirdikten sonra çığlıklar üzerine panikleyerek hızla uzaklaştığı gözler önüne serildi.