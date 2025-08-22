Gündem

Trabzon'da Düğün Silahlı Saldırıya Uğradı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Taşkıran Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir düğün merasiminde, gelin alma sırasında tarlaya doğru yapılan ateş açılması sonucu korkunç bir olay yaşandı. Gelinin evden çıkışı esnasında iki kişi tarafından ateş açıldı. Bu sırada seken kurşunlar Fuat Han (43), B.S.T. (16) ve Z.S. (31) isimli üç kişiyi yaraladı.

Ağır Yaralı Ve Hayatını Kaybedenler

Ağır yaralanan Fuat Han, hemen Kaşüstü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Fuat Han kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavileri ise Of Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Olayın büyüklüğü hemen herkesin dikkatini çekti.

Gözaltı İşlemleri

Düğün sırasında ateş açtığı belirlenen Y.E.B. (27) ve akrabası M.B. (47), olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise düğünü kayda alan dron kamerası ile görüntülendi. Y.E.B.’nin çığlıklar arasında panik içinde hızla koştuğu, görüntülerde net bir şekilde görülüyor.

