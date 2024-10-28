“Trabzon’da Düğünle Evliliğe Veda”

DAMAT ARKADAŞLARINDAN İLGİNÇ SÜRPRİZ

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğününde damadın arkadaşları ilginç bir sürpriz hazırladı. Düğüne gelen arkadaşlar, damadın evliliğe adım attığı için bir mezar taşı yaptırdı ve damadın evlenmeden önceki hayatı için helallik aldı. Bu sürpriz, düğüne katılan misafirlere şaşkınlık ve neşe yaşattı.

MESAJLA DÜĞÜNE GELEN ÇELENK

Arkadaşları, üzerinde damadın isminin yazılı olduğu ve ölüm tarihi olarak 26.10.2024 ile ölüm nedenini “Evlilik” olarak belirttikleri mezar taşını düğüne getirdi. Ayrıca cenazelere gönderilen “Acı kaybımız” yazılı bir çelenk ile mezar taşını taşıyan arkadaşlar, seçtikleri bir hocadan tıpkı bir cenazedeki gibi evlenen arkadaşları için helallik aldılar.

Düğünde renkli anlar yaşanırken, arkadaşlar “Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz?” ve “Bekar zamanlarından kalma haklarınızı helal ediyor musunuz?” gibi sorularla helallik istemeyi tercih etti. Damat, arkadaşları tarafından haklarını helal ederken, düğün hediyesi olarak emzik, mutfak önlüğü ve mutfak eldiveni gibi eğlenceli hediyeler aldı. Arkadaşları, bu hediyeleri damadın boynuna astı.