Trabzon’da Eksik Belgeli 70 Tesis Kapatıldı

BOLU’DA YANGIN SONRASI DENETİM SEFERBERLİĞİ

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından, Türkiye genelinde turizm tesislerine yönelik geniş kapsamlı bir denetim seferberliği başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, özellikle yangın güvenliği tedbirleri ile işletmelerin belgelerinin eksiksiz olmasına ilişkin detaylı denetimler gerçekleştiriyor. Bu denetimlerin bir başka ayağı olarak Trabzon’un popüler turizm mekanı Uzungöl’deki otel ve pansiyonlar da incelendi. Yapılan denetimlerde, toplamda 300’e yakın tesisten 169’unda Turizm İşletme Belgesi olmadığı ve belgelerde eksiklikler tespit edildi.

İŞLETMELER KAPANMAK ZORUNDA KALDI

Çaykara Belediyesi ekipleri, ruhsatı olmayan ve iş yeri açma belgesi bulunmayan işletmelerin yanı sıra eksiklikleri tespit edilen otel ve pansiyonların da bulunduğu 70 işletmeyi kapatma kararı aldı. Kapatılan bu işletmelerin belgelerinin tamamlanması ve gerekli inşaat düzenlemelerinin sağlanmasının ardından tekrar faaliyete geçişine izin verileceği belirtildi.

DENETİMLER ARTIRILDI

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, ilçedeki işletmeler üzerindeki denetimlerin sıklaştırıldığını ifade etti. Tok, “Bolu’daki yangın canımızı yaktı. Gönül arzu ederdi ki hiç yaşanmasın. Yangın yönetmeliği açısından 1 yıldan beri denetimlerimizi artırmıştık ama son yangından sonra daha da sıklaştırdık. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, ilçe belediyesi ve Çaykara Kaymakamlığı ortak koordineli olarak ruhsatsız işletmelerin kapatılmasına başladık. Şu anda 51’e yakın, turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyon bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

RUHSATSIZ İŞLETMELER

Bakanlığın tespit ettiği 169 işletmeden 70’inin eksik belgeleri nedeniyle kapatıldığını aktaran Başkan Tok, “Hiçbir işletme ruhsatı olmayan 19 işletmemiz var. Onların da yapı kayıt belgeleri var. Belediyemize başvurdukları takdirde itfaiye yönetmeliğini ve eksikleri tamamlayarak gerekli belgelere ulaşabilirler. Kapatılan otellerin yüzde 90’ı belgelerini almaya uygun durumdalar. Kış şartları nedeniyle inşaatları devam ediyor. Bahar mevsimi gelince, 3-4 ay içerisinde kapatılan tüm işletmelerin belgeleri tamamlanacak ve tekrar hizmet vermeye başlayacaklar” dedi.

KÜÇÜK TEDBİRLERLE BÜYÜK ÖNLEMLER

Uzungöl Turizmciler Derneği üyesi Mehmet İnan, bölgede yeni turizm sezonuna yönelik önlemleri artıracaklarını belirtti. İnan, “Uzungöl’deki işletmeler 2-3 yıldır bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi tarafından denetleniyor. İşletmelerin yangına uygunluk raporlarını almak için ciddi çaba sarf ediliyor. Uzungöl’deki oteller genellikle 3 katlıdır ve yangına uygunluk tedbirleri alınabilir. Yıkılan işletmelere sürecin kalıcı olmadığını ve yeni sezon için tüm işletmelerin açık olacağını umduğunu söyledi. “Ülkemizin hiçbir yerinde sorunlar yaşanmaz” diye ekledi.