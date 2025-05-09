Trabzon’da İki Çocuk Boğuldu

KAYBOLAN ÇOCUKLARA DAİR HABER

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, bugün öğleden sonra, 112 ekiplerine denize giren iki çocuğun kaybolduğu bilgisi ulaştı. Bu durumun ardından bölgeye Sahil Güvenlik, deniz polisi ekipleri ve dalgıçlar yönlendirildi.

CENAZELER KENARA ÇIKARILDI

Ekiplerin karadan ve denizden gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde, kaybolan 2 çocuğun cansız bedenleri dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Ambulansa konulan cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.