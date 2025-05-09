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Trabzon’da Kar Mücadele Ediliyor

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YAZ SICAKLARINA RAĞMEN KARLA MÜCADELE

Yaz sıcaklıkları artmasına rağmen ülkenin çeşitli yerlerinde kış şartları halen etkisini sürdürüyor. Trabzon’un Çaykara ilçesinde yer alan Şekersu Yaylası yolunda karla mücadele çalışmaları, iş makineleriyle gerçekleştiriliyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kar kalınlığının bazı bölgelerde 4 metreye kadar ulaştığı bu yaylada yol açma işlemleri yapıyor.

YOL ULAŞIMINA AÇILDI

Ekipler, iş makineleri kullanarak Şekersu Yaylası’ndan Bayburt’a ulaşımı sağlayan Kırklar Dağı mevkisinde yaklaşık 3 kilometrelik yolu ulaşıma açma işlemini tamamladı. Yüksek rakımlı yaylalarda karla mücadele faaliyetlerinin devam edeceği bilgisi verildi.

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