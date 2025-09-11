Trabzon’da Kazada 3 Kişi Yaralandı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, yabancı plakalı bir otomobil ile yakıt tankeri arasında bir çarpışma gerçekleşti. Bu üzücü olayda 3 kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Salacık mevkisinde yaşandı. Trabzon istikametine doğru seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçti.

KAZADA YARALANANLAR

Otomobil, Y.A. isimli sürücünün kullandığı yakıt tankeri ile çarpıştı. Olayın bildirilmesinin ardından, bölgeye derhal polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere gönderildi.

ULAŞIMDAKİ SEMPTOMLAR

Kazanın etkisiyle Karadeniz Sahil Yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Ancak, ekiplerin hızlı çalışmaları neticesinde yol kısa zaman içinde yeniden trafiğe açıldı.