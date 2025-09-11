Trabzon’da Otoyol Kazası Meydana Geldi!

KAZA BİLGİSİ

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yabancı plakalı bir otomobil ile bir yakıt tankeri arasında bir çarpışma meydana geldi. Bu kaza sonucunda 3 kişi yaralandı. Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Salacık bölgesinde gerçekleşti. Otomobil, Trabzon istikametinde hareket ederken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve Y.A. idaresindeki yakıt tankerine çarptı.

OLAYA MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar otomobilin içinde bulunan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ULAŞIM DURUMU

Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapalı kalan Karadeniz Sahil Yolu, ekiplerin yapmış olduğu çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.