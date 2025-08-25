Gündem

Trabzon’da Ticari Araç Şarampole Uçtu

trabzon-da-ticari-arac-sarampole-uctu

KAZA VE KAYIPLAR

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki Yalıköy Mahallesi’nde saat 14.00 civarında meydana gelen kazada, Yüksel Baş (49) yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, sürücü Yüksel Baş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anında yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahale ile ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hayatını kaybeden Yüksel Baş’ın cenazesi, gerekli savcılık işlemlerinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi.

ÖNEMLİ

Flaş

Operatör İş Makinesi Altında Kaldı

Yeşilyurt'taki bir şantiyede, devrilen iş makinesinin altında kalan 24 yaşındaki operatör, maalesef yaşamını yitirdi.
Gündem

Türkiye Fındık Üretiminde Birinci Sırada!

Karadeniz'de fındık hasadı başladı. Sakarya'nın Karasu ilçesindeki üreticiler, kahverengi kokarca nedeniyle zayiatla karşılaşınca endişelerini dile getirdi, mahsul toplama kararsızlığı yaşandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.