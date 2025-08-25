Trabzon’da Ticari Araç Şarampole Uçtu

KAZA VE KAYIPLAR
Trabzon’un Vakfıkebir ilçesindeki Yalıköy Mahallesi’nde saat 14.00 civarında meydana gelen kazada, Yüksel Baş (49) yönetimindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole düştü.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, sürücü Yüksel Baş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
YARALI ÇOCUKLAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza anında yaralanan iki çocuk, sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahale ile ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hayatını kaybeden Yüksel Baş’ın cenazesi, gerekli savcılık işlemlerinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na teslim edildi.