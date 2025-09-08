Trabzonspor, Andre Onana’yı transfer etti

ÜNLÜ KALECİ TRABZONSPOR’A GELİYOR

Trabzonspor, kaleci transferinde dikkat çeken bir adım atarak dünyaca tanınan bir ismi kadrosuna katacak. Bordo-mavililerin, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladığı öne sürüldü. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen kulübe yakın kaynaklar, 28 yaşındaki kalecinin perşembe günü özel bir uçakla Trabzon’a geleceğini ifade ediyor.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASI SÖZLEŞME

Onana’nın sağlık kontrolü sonrasında bordo-mavili ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerine Barcelona’nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, ardından Ajax’a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali ve Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında ise Manchester United’a imza atmıştı.

DENİZCİ KALENİN GOL ATIŞI

Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkı sağlaması ile bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı’nın da uzun yıllardır kalesini koruyor. Trabzonspor taraftarları, bu transferin ardından kaleci konusunda büyük bir beklenti içerisine girmeye başladı.