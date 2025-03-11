Trabzonspor’da Fatih Tekke Dönemi Başladı

TRABZONSPOR’UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile anlaşma sağladı. Bordo-mavili kulüp, Tekke’nin yarın Trabzon’a geleceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.” ifadeleri yer aldı.

FATİH TEKKE’NİN KARIYERİ

Trabzonspor altyapısında yetişmiş ve 9 sezon boyunca Karadeniz ekibinin formasını giymiş olan Fatih Tekke, 2015 yılından beri teknik direktörlük yapıyor. Son olarak Alanyaspor’u çalıştıran Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Bursaspor, Denizlispor ve İstanbulspor gibi takımlarda görev aldı. 47 yaşındaki teknik adam, Denizlispor ve İstanbulspor’da yardımcı antrenörlük de yapmış durumda.