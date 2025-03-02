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Trabzonspor’da Şenol Güneş Gelişmeleri!

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ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKİ GERİLİM

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kalan Trabzonspor, son zamanlarda hareketli gelişmelere sahne oluyor. Abdullah Avcı’nın takımdan ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş hakkında yaşanan gelişmeler, taraftarların ve spor çevrelerinin oldukça ilgisini çekiyor.

DERBİDEKİ PERFORMANS VE TARTIŞMALAR

Son olarak, deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşanan mağlubiyet, Trabzonspor’da sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu. Özellikle derbi maçında sergilenen etkisiz performans, Karadeniz ekibi için eleştiri konusu olmaya başladı. Deneyimli teknik adam Şenol Güneş’in, takımın başına geçtiği günden bu yana gösterdiği performans, Trabzonspor camiasında tartışmaların fitilini ateşliyor.

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