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Spor

Trabzonspor’da Zubkov Transferi An Meselesi

trabzonspor-da-zubkov-transferi-an-meselesi

TRANSFERE UKRAYNA ROTASI

Trabzonspor, 2024-25 ara transfer döneminde yönünü Ukrayna’ya çevirdi. Bordo-mavililer, Shakhtar Donetsk’ten genç futbolcu Dnylo Sikan ile ilk transfer hamlesini yaptı ve aynı kulüpten sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov ile de büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI RESMİ AÇIKLAMA

28 yaşında ve 1,82 boyunda olan deneyimli oyuncunun transferinin Shakhtar Donetsk’in UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmadan sonra resmi olarak duyurulması bekleniyor. Zubkov, bu sezon 19 maçta oynadı ve bu maçlardan 16’sında ilk 11’de yer aldı. Aynı zamanda 5 karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ

28 yaşındaki başarılı futbolcu, oynadığı maçlarda 7 gol ve 4 asist üretti. Zubkov, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 2 gol ve 1 asist kaydetti. Piyasa değeri 8 milyon Euro olan oyuncunun, kulübü Shakhtar ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

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