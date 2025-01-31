Trabzonspor’da Zubkov Transferi Gerçekleşti

YENİ TRANSFER MUTLU SONLA SONUÇLANIYOR

Trabzonspor, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından Danylo Sikan’ı transfer ettikten sonra, aynı takımda oynayan 28 yaşındaki Oleksandr Zubkov’un transferinde de başarılı oldu. Bordo-mavili kulüp, bu transferle ilgili resmi duyuruyu yapmayı planlıyor.

OLEKSANDR ZUBKOV’UN PERFORMANSI

Oleksandr Zubkov’un bu sezonki performansı, taraftarlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Zubkov, takımında göze çarpan bir etkinlik sergileyerek, kulübün hedeflerine katkıda bulunuyor. Bu transferin hem kulüp hem de oyuncu için olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.