Trabzonspor, Eskihellaç Transferini Duyurdu

TRABZONSPOR’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da önemli gelişmeler bulunuyor. Bordo-mavililer, Gaziantep FK’dan Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Mustafa Eskihellaç ile sözleşme imzaladık” ifadeleri yer aldı.

GELECEK HEDEFLERİ

Bu transfer, Trabzonspor’un şampiyonluk hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Takımın güçlenmesi, ligdeki hedeflerine ulaşmasını hızlandıracak. Trabzonspor, gelecek maçlarda Eskihellaç ile güçlü bir performans sergilemek istiyor.