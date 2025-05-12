Spor

Trabzonspor-Galatasaray Kupa Finali Hakemi Açıklandı!

trabzonspor-galatasaray-kupa-finali-hakemi-aciklandi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. Gaziantep Stadyumu’nda 14 Mayıs Çarşamba günü yapılacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’ni Cihan Aydın yönetecek.

HAKEM İLİŞKİSİ VE YARDIMCILAR

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada “Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemleri belli oldu” ifadelerine yer verildi. Maç, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak. Cihan Aydın’ın yardımcı hakemliklerini Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

ÖNEMLİ

Dünya

İsfahan’da 13 Kadın Zehirlendi! Hastanelere Sevk Edildi

İran'ın İsfahan şehrinde bir kuaför salonunda meydana gelen gaz sızıntısında 13 kadın karbondioksit zehirlenmesi yaşadı. Olayın ardından acil müdahale ekipleri çağrıldı.
Gündem

Pkk, Fesih Ve Silah Bıraktı

PKK'nın fesih kararının ardından Ankara'dan olumlu tepkiler geldi. AK Parti önemli bir adım atıldığını belirtirken, DEM Parti barış umudunu dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.