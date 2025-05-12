Trabzonspor-Galatasaray Kupa Finali Hakemi Açıklandı!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN HAKEMİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray’ın karşılaşacağı maçın hakemi belli oldu. Gaziantep Stadyumu’nda 14 Mayıs Çarşamba günü yapılacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’ni Cihan Aydın yönetecek.

HAKEM İLİŞKİSİ VE YARDIMCILAR

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada “Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin hakemleri belli oldu” ifadelerine yer verildi. Maç, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te başlayacak. Cihan Aydın’ın yardımcı hakemliklerini Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.