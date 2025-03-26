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Trabzonspor, Göztepe Maçı İçin Hazırlanıyor

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HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarına antrenmanla devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular önce teknik ısınma yaptı. Ardından rondo çalışması üstüne, antrenman taktik çalışmasıyla tamamlandı.

SAKATLIĞINDAN DOLAYI DÖNDÜ

Takımda uzun süredir sakatlığı nedeniyle ayrı kalan Anthony Nwakaeme, antrenmanda yer alarak takımla birlikte çalışmalara başladı. Bordo-mavililer, hazırlıklarını sürdürmek amacıyla bugün saat 15.00’te gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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