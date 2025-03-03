Trabzonspor İçin Hayal Kırıklığı Yaşandı

MAÇ SONUCUNDA TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan takım, 1-0’lık skorla Konyaspor oldu. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, değerlendirmelerde bulundu.

İLK YARI KÖTÜ BİR PERFORMANS

Şenol Güneş, “Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde sıralamamızın nerelere kadar gidebileceğini öngörüyorduk. Rakibimizin zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maç olmasını bekliyorduk. Ancak devreye kadar sahada sanki oynamamak için varmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntüydü. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir göstergesi yoktu! Konuşulacak bir şey olmadan devreyi kapattık” ifadelerini kullandı.

MAÇIN CİLVESİ VE HAYAL KIRIKLIĞI

Güneş, “Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama sonuçta mağlup olduk. Futbolun cilvesi” diyerek şöyle devam etti: “İkinci yarıda en azından gol atma isteğimiz vardı. Yine eksiklerimiz mevcuttu. Rakip, iyi niyetli çalışmanın sonucunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Kalitemizi ve oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk.”

BASIN TOPLANTISINDA KUTLAMA

Maçın sonrasında yapılan basın toplantısında Şenol Güneş, “Kazanmak amacıyla geldiğimiz maçta kendimizi ona hazırladık. Ne yazık ki beraberliğe razı olmadan mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun sergiledik. Hücum varyasyonları olmayan ve pozisyona giremeyen bir ilk yarıydı. İkinci yarıda daha aktif olduk, gol bulabilirdik ama yiyebilirdik de. Fakat maçın sonucuna göre beraberlik, bizim için yeterli bir olay olamazdı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı. Yine deplasmanda kazanamadık ve beklenmedik bir şekilde mağlup olduk. Gayretimiz ve niyetimizin düştüğü zaman, şansımız da azalıyor. Bugün de böyle bir karşılaşma oynadık. Konyaspor ise bu kritik dönemeçte bulduğu golle üç puanı kazandı. Onları kutluyorum” dedi.