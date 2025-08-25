Trabzonspor Kayıpsız Yola Devam Ediyor

TRABZONSPOR’DA BAŞARI RÜZGARI

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada, Trabzonspor oynadığı tüm maçları 1-0’lık skorlarla kazanarak yüzleri güldürüyor. Puanını 9’a çıkararak maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından Süper Lig’de ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak galibiyetle sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibi, lig tarihinde gol yemeden başlamayı başaran üçüncü takım olarak adını tarihe yazdırdı. Uzun bir aradan sonra bu sezon 3 maçta da rakiplerine gol izni vermeyen Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde önemli bir istatistik yakaladı.

UĞURCAN ÇAKIR KALENİN GÜVENCESİ

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda çıktığı ilk 3 maçta kalesinde gol görmedi. Milli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla Antalyaspor maçında ve diğer iki karşılaşmada da takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

SAVIC İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Trabzonspor’a, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü stoper Stefan Savic kaydetti. Nisan 2021’den bu yana (Atletico Madrid formasıyla) ligdeki ilk gol sevincini yaşayan Savic, bordo-mavili formayla da bu sezon ilk kez sonuçlandırmış oldu.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN BİR MAĞLUBİYET DAHA

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde en fazla mağlup olduğu takım olan Trabzonspor’a karşı bir yenilgi daha aldı. Bordo-mavililer, Belözoğlu’nun ligde çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı karşılaşmalarda 5’inci galibiyetini elde etti.