Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç’ı Transfer Etti

TRABZONSPOR’DAN YENİ TRANSFER HABERİ

Süper Lig’de transfer faaliyetlerine aralıksız devam eden Trabzonspor, Gaziantep FK’den Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, transferle ilgili bilgiyi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmiştir.

TRANSFER DETAYLARI AÇIKLANDI

Trabzonspor’un yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Profesyonel futbolcu Mustafa Eskihellaç’ın Kulübümüze kesin transferi konusunda, Gaziantep FK ile anlaşma sağlanmıştır.” Anlaşma gereği, Gaziantep FK’ne sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 15.000.000.-TL tutarında bir miktar, iki taksit halinde ödenecek.