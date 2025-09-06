Trabzonspor, Onana ile Anlaştı

Gündem

TRABZONSPOR VE MANCHESTER UNITED’İN ANLAŞMASI

Trabzonspor ile Manchester United, Andre Onana’nın transferi için mutabık kalarak önemli bir adım attı. Kamerunlu kaleci, transfer süreci kapsamında sözleşme görüşmeleri yapmayı kabul ediyor. Uğurcan Çakır’ın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına giren Trabzonspor, yeni transferin gerçekleşmesine oldukça yakın.

KİRALIK TRANSFERDE SON DURUM

Son haberlerde yer alan bilgilere göre Trabzonspor, Andre Onana’nın kiralık olarak transferi için Manchester United ile sözlü bir anlaşmaya varmış durumda. Bu gelişmenin ardından, spor yazarı Yağız Sabuncuoğlu, kulüplerin şartlarının oluşmasının ardından Onana’nın da Trabzonspor’a katılmayı kabul ettiğini bildiriyor.

