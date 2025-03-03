Spor

Trabzonspor Penaltı Gölgesi Altında Yenildi

trabzonspor-penalti-golgesi-altinda-yenildi

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAYBETTİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile karşılaştı ve maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Konyaspor’un tek golü, karşılaşmanın son anlarında 90+10. dakikada penaltıdan Umur Nayir tarafından atıldı. Bordo-mavililer, dış sahada galibiyet elde edememe sıkıntısını sürdürdü. En son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir’i 1-0 yenen Trabzonspor, 18 Mayıs 2024 tarihinden bu yana deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

PUNTOLARDA PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Trabzonspor’un puanı 32’de kalırken, Konyaspor 28 puana yükseldi. Süper Lig’deki bu düşüş, Trabzonspor’un sezon sonu hedeflerini zorlaştırıyor. Gelecek hafta, Trabzonspor kendi sahasında Hatayspor ile mücadele edecek. Konyaspor ise deplasmanda Eyüpspor’a konuk olacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Sahte İçki Operasyonu: 52 Tutuklama Gerçekleşti

İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı sonucu ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı; 52 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dünya

Trump’tan Ramazan Ayına Mesaj

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayının oruç, dua ve birliktelik dolu bir zaman olduğunu belirterek, bu mübarek dönemi samimiyetle kutladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.