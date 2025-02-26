Trabzonspor-Rizespor Maçında Hakem Sakatlandı

MAÇTA SÜRPRİZ GELİŞME YAŞANDI

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ile Çaykur Rizespor’un karşılaştığı ve bordo mavili ekip tarafından 5-2’lik skorla kazanıldığı mücadelede beklenmedik bir durum ortaya çıktı.

HAKEMİN SAKATLIĞI VE MAÇIN DEVAMI

Orta hakem Ümit Öztürk, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyunu devam ettiremeyerek sahayı terk etmek zorunda kaldı. Öztürk’ün sakatlanmasının ardından maç bir süre durdu. Dördüncü hakem Davut Çelik, düdüğünü devralarak karşılaşmayı yönetmeye başladı.

SAKATLIĞIN SEBEBİ AŞİL TENDONU

Yayıncı kuruluşun bildirdiğine göre, Ümit Öztürk’ün aşil tendonunda yaşadığı problem nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği ifade edildi. Kısa bir aranın ardından oyun, kaldığı yerden devam etti.