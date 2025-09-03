Spor

Trabzonspor Taraftarından Uğurcan Protestosu

UĞURCAN ÇAKIR’IN TRANSFERİNE TEPKİLER DEVAM EDİYOR

Trabzonspor camiasında Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin yankıları devam ediyor. Çakır’ın 33+3 milyon euro karşılığında Galatasaray’a transferi, bordo-mavili taraftarların sert tepkisini çekmiş durumda. Transfer söylentileri gündeme düştüğü anda çok sayıda taraftar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak yönetimi ve Uğurcan Çakır’ı protesto etmişti.

PROTESTO AMACIYLA BIRAKILAN ÇUVAL

Son olarak, Trabzonsporlu bir taraftar grubu gece saatlerinde Riva’daki Milli Takım Tesisleri’ne, üzerinde Uğurcan Çakır’ın fotoğrafı bulunan dolarla dolu bir çuval bıraktı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda, “Çuvalı Riva’da güvenliklere teslim ettik. Antrenmandan sonra alırsın.” ifadeleri dikkat çekti.

