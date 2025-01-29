Trabzonspor’un Yeni Transferi Danylo Sikan Konuştu

DANYLO SIKAN’DAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un yeni transferi Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sikan, takımın kazanmasının önemine vurgu yaparak, “Önemli olan takımın kazanması. Takım kazandığında, 3 puan aldığında benim attığım gollerin değeri var. Takım kazanmadığında ben de kendimi başarılı görmem” dedi. Zubkov transferi hakkında fazla bilgisi olmadığını belirten Sikan, “Umarım transfer olumlu sonuçlanır ve tekrar birlikte oynama fırsatı buluruz” ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR GÜNEŞ’E ÖVGÜLER

23 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş hakkında övgü dolu sözler söyledi. Sikan, “Hocamız çok iyi bir antrenör. İlk andan itibaren bana dostça yaklaştı. İlk talebi oyun mantalitesini anlamamdı. Her gün konuşuyoruz. Ben de elimden geleni yapacağım ve umarım beraber birçok maç kazanacağız” diye konuştu.

SAVAŞ VE GENÇ OYUNCULAR ÜZERİNE

Rusya-Ukrayna savaşı hakkında düşüncelerini paylaşan Sikan, “Umarım savaş bir an önce biter ve huzur ortamı sağlanır. Trabzon’a, Ukrayna’dan çok genç oyuncu geldi. Türkiye’ye ve Avrupa’nın başka yerlerine de gittiler. Akşam Shakhtar Donetsk – Dortmund maçını Batagov ile birlikte izleyeceğiz ve umarım Shakhtar kazanır” dedi.

Transfer süreciyle ilgili açıklama yapan Danylo Sikan, “Buraya gelmemdeki en büyük hedefim daha iyi bir oyuncu olmak ve takımın kazanmasına katkı sağlamak. Birçok başarı kazanacağız, asıl hedefim de bu aslında” sözlerini kullandı. Türkiye’deki Trendyol Süper Ligi’ni takip ettiğini belirten Sikan, “Gelmeden önce de burayı takip ediyordum. Türkiye, iyi ve kaliteli bir lig. Bana göre dünyanın en iyi 10 ligi arasında. Ben de burada kendimi daha iyi bir oyuncu haline getirebilirim” ifadelerini kullandı.

BEĞENDİĞİ FUTBOLCULAR

Futbolda beğendiği isimler arasında Andriy Shevchenko ve Brezilyalı Ronaldo’nun da bulunduğunu belirten Sikan, “Henry ve Suarez de bu isimler arasında” dedi. Takım arkadaşı Banza’nın performansını değerlendirerek, “Banza takıma önemli katkılar sunuyor. Antrenmanlarda yakından görüyorum. Ceza sahasında ne kadar iyi bir bitirici olduğunu fark ettim” açıklamasını yaptı.

OYUN DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIRLIK

Süper Lig’de önemli golcülerin varlığına dikkat çeken Sikan, “Ligde büyük isimli santrforlar var ama sahada isimler değil, takımlar oynar. Biz de takım olarak bunu yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu. Hangi bölgede oynamak istediği sorusuna ise, “Tercihim santrfor oynamak olur ama hocamızın ve takımın ihtiyacı olursa sol kanat, orta saha, stoper fark etmez, her yerde oynamaya hazırım” şeklinde yanıt verdi.

KULÜP İMKANLARI HAKKINDA

Kulübün imkanlarından memnun olduğunu dile getiren Danylo Sikan, “Burada üst seviyede tesislere sahibiz. Kendimi geliştirebilmem adına her şey mevcut” diyerek sözlerini tamamladı.

KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARIMIZDEVAM EDİYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Basın mensuplarına ilk 15 dakikası açık gerçekleştirilen antrenmanda, Teknik Direktör Şenol Güneş, oyunculara yönelik kısa bir konuşma yaptı. Antrenman sırasında tedavi süreci devam eden Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Draguş, Arif Boşluk ve Nwakaeme yer almadı.