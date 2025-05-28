Trafik Cezaları Artacak, TBMM Komisyonu Toplandı

TBMM ADALLET KOMİSYONU GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

TBMM Adalet Komisyonu, trafik cezalarının artırılmasını içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in başkanlığında toplandı. Yüksel, 36 maddeden oluşan teklifin, 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlandığını açıkladı.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN CAYDIRICILIK ARTIRILIYOR

Yüksel, bu teklifin amacı olarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını önlemeyi ve kara yolu trafik güvenliğini artırmayı vurguladı. “Trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı caydırıcılığın sağlanması hedefleniyor” dedi. Ölümlü ve yaralamalı kazalarda, izinsiz olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı belirtildi.

ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDEYE CEZA

Alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmanın ciddi toplumsal tehlike oluşturduğuna dikkat çeken Yüksel, bu eylemler için cezaların artırılacağını ifade etti. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin test taleplerine karşı direnenlere yönelik cezaların yeniden düzenleneceğini ekledi. Bu durum, caydırıcılığın artırılmasının yanı sıra bağımlılıkla mücadelede de hukuki zemin oluşturuyor.

KADAMELİ CEZA SİSTEMİ GETİRİLECEK

Hız ihlallerine yönelik kademeli ceza sisteminin getirileceğini aktaran Yüksel, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kask kullanmama gibi alışkanlık haline gelmiş ihlallerde de kademeli cezalar getirileceğini belirtti. Ayrıca, sosyal medyada trafik kural ihlallerini teşvik eden durumların engellenmesi amacıyla düzenlemelere gidileceği bilgisi verildi.

KAMU GÜVENLİĞİ İÇİN TRAFİK GÜVENLİĞİ

Teklifin ilk imza sahiplerinden olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, “Trafik güvenliği kamu güvenliğidir” dedi. Ülkelerin trafik kazalarını minimize etmek için çaba harcadığına dikkat çekti. 2023 yılında trafik kazalarında 6 bin 458 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın kasten öldürme suçlarıyla kıyaslandığında daha fazla olduğunu belirtti.

CAZALARIN CAYDIRICILIĞI ARTTIKÇA KAZA ORANLARI DÜŞÜYOR

Yurdunuseven, teklifin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlandığını ifade etti. “Kara yolu ulaşımı, günlük yaşamın ayrılmaz parçası olduğu gibi trafik kazaları nedeniyle yaşanan kayıplar, küresel ölçekte büyük sorun” dedi ve hedeflerinin trafikte sıfır can kaybı olduğunu vurguladı.

MAKAS VE DRİFT ATANLARA CEZA ARTIRILACAK

Yurdunuseven, teklifin 36 maddeden oluştuğunu belirterek, hız sınırını aşanlar ve makas ile drift atanlara yönelik cezaların artırılacağını bildirdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, trafik kazalarındaki can kaybı oranlarını azaltma hedeflerinin bulunduğunu hatırlattı. 2023 yılında bu rakamın 6 bin 458 olduğuna dikkat çekti.

KEYFİ ÇAKAR KULLANIMINA YÜKSEK CEZA

TBMM Genel Kurulu’nda geçen yıl kabul edilen düzenlemeyle yasa dışı çakar kullanımı için idari para cezasının 138 bin liraya yükseltildiğini anımsatan Karaloğlu, bu önlemin yasa dışı çakar kullanımını yüzde 80 azalttığı bilgisini vererek, “Cezalar caydırıcı olduğunda trafik kurallarına uyum artıyor” dedi. Trafikte can kayıplarını azaltma hedeflerimizin olduğunu ekledi.

TEKLİFİN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Teklifin, Anayasa’ya aykırı olduğu iddialarıyla muhalefet milletvekillerince başlatılan usul tartışmasının ardından, teklifin görüşmeleri tümü üzerindeki tartışmalara devam etmekte.