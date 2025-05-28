Trafik Cezaları Artacak Yeni Düzenleme

TBMM ADALET KOMİSYONU TOPLANDI

TBMM Adalet Komisyonu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, 36 maddelik teklifin 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde hazırlandığını belirtiyor.

TRAFAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN CAZALAR ARTIRILACAK

Yüksel, teklifin ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmayı, kara yolu trafik güvenliğini artırmayı amaçladığını ifade ediyor. Yüksel, “trafik güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı caydırıcılığın sağlanması” hedefinin bulunduğunu vurguluyor. Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında, izin almadan olay yerini terk eden sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirtiyor.

ALKOL VE UYUŞTURUCUYLA ARAÇ KULLANIMINA CEZA GELİYOR

Alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanımı gibi tehlikeli eylemlere yönelik cezaların artırılması ve test taleplerine direnenlere karşı cezai yaptırımların yeniden düzenlenmesi de gündemde. Bu düzenlemenin caydırıcılığı artırmakla kalmayıp, bağımlılıkla mücadelede hukuki zemini güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

HIZ İHLALLERİNE KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

Hız ihlalleri için kademeli ceza sistemi de getirilecek. Cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kask kullanmama gibi alışkanlık haline gelen ihlallerde kademeli ceza uygulanacağını kaydeden Yüksel, sosyal medyada trafik kural ihlallerinin teşvik edilmesini engellemek için düzenlemeler yapılacağını aktarıyor.

ULUSLARARASI ÇABA VE TRAFİK GÜVENLİĞİ

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, trafik güvenliğinin “kamu güvenliği” meselesi olduğu ve ülkelerin trafik kazalarını en aza indirmek için çaba gösterdiğini ifade ediyor. Yurdunuseven, “2024’te kazalarda 6 bin 351 can kaybı yaşandı” diyerek, bu rakamın kasten öldürme suçu dolayısıyla meydana gelen can kayıplarından fazla olduğunu hatırlatıyor.

CAZALARIN ETKİSİ

Yurdunuseven, caydırıcılığın arttıkça kaza ve trafik ihlallerinin de azalacağını aktarıyor. Teklif ile hız sınırını aşanlara, makas ve drift atanlara verilecek cezaların artırılacağı bildiriliyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi’nde trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmaya yönelik hedeflerin yer aldığını anımsatıyor ve “2023’te trafik kazalarında 6 bin 458 kişi hayatını kaybetti” diyor.

YASA DIŞI ÇAKAR KULLANIMINA YÜKSEK CEZA

Karaloğlu, geçen yıl kabul edilen düzenleme ile yasa dışı çakar kullanımındaki idari para cezasının 138 bin liraya yükseltildiğini belirtiyor. “Cezalar caydırıcı olduğunda vatandaşın trafik kurallarına daha dikkatli uyduğunu gördük” diyen Karaloğlu, hedeflerinin 2030 yılında trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltmak olduğunu söylüyor.

TEKLİF ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Teklif, 86 milyon vatandaşı ilgilendiren bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Yüksel, düzenlemenin yasalaşması durumunda toplumun trafik kurallarına uyma noktasında daha dikkatli olacağına inanıyor. Anayasa’ya aykırı olduğu öne sürülen muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine açılan usul tartışmasının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.