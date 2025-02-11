Trafik Cezaları Artıyor: Hapis Geliyor

ARTAN TRAFİK SUÇLARIYLA MÜCADELE ĠÇĠN YENĠ DÜZENLEMELER GELĮYOR

Türkiye’de trafik suçları ve kazalar giderek büyüyen bir sorun haline geliyor. Özellikle bir motokuryenin üzerine araç süren şoförün görüntülerinin sosyal medyada büyük tepki toplaması, bu durumu daha da öne çıkarıyor. Artan öfke ve şiddetle mücadele amacıyla, hükümet trafik suçlarına yönelik yaptırımları artırmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yeni ceza düzenlemelerini duyurdu. Bu düzenlemelerin amacı, toplumda oluşan “cezasızlık algısını” ortadan kaldırmak ve trafik kurallarının ihlalini engellemek.

Trafik Cezalarında Zorlaştırıcı Düzenlemeler

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yeni düzenlemelerle bazı trafik suçlarına yönelik para cezaları ve diğer yaptırımlar artırılacak. Kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve ulaşım araçlarının hareketini engelleyenler için cezalar daha caydırıcı hale getirilecek. Örneğin, kaza yapıp kaçanlar için şu anda uygulanan 2.170 TL para cezasının ve 20 ceza puanının, caydırıcılığının yetersiz olması sebebiyle artırılması planlanıyor. Ayrıca bu kişilerin, kazadan bir süre sonra alkol durumlarının tespit edilememesi gibi nedenlerle daha az ceza aldığı belirtiliyor.

Kaza Yapıp Kaçanlara Hapiste Olma Riski

Yeni düzenlemeyle, kaza yapıp kaçanlar için uygulanacak yaptırımlar da artırılacak. Bu kapsamda, ehliyete el koyma süresi uzatılacak, para cezaları artırılacak ve hapis cezası gündeme gelecek. Bu düzenlemelerin, alkollü araç kullanımı ve kazalarda kaçma durumlarını engellemek için caydırıcı olacağı düşünülüyor.

Ehliyet İptali ve Cezalar Genişletiliyor

Hükümetin yeni yargı paketinde, trafik suçlarına yönelik ehliyet iptali düzenlemeleri de bulunuyor. Ehliyetsiz araç kullanımı, sürücülerin trafik güvenliğini tehlikeye atması ve tekrarlayan trafik ihlalleri gibi durumlarda, ehliyete el koyma sürelerinin artırılması hedefleniyor.

Cezasızlık Algısı Ortadan Kaldırılacak

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, toplumda cezasızlık algısını kaldırmak için trafik suçlarına yönelik düzenlemelerin öncelikli olduğu vurgulanıyor. Hükümet, ağırlaştırılmış yaptırımlarla trafikteki disiplini artırmayı ve vatandaşların can güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Yeni Dönem Trafik Suçlarına Yönelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla gündeme gelen trafik düzenlemeleri, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Hapis cezasından para cezalarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu yeni düzenlemelerin önümüzdeki dönemde kanunlaşması bekleniyor.