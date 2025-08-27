Trafik Çilesi Sona Eriyor: 18 Dakika

MERSİN’DE TRAFİK SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Mersin, uzun süredir tatilciler ve yerel halk için bir kabus haline gelen trafik sorununu çözmek için önemli adımlar atıyor. Özellikle yaz mevsiminde Kızkalesi güzergahında meydana gelen uzun araç kuyrukları, hem sürücülerin tahammülünü zorlayarak hem de tatil keyfini bozan bir etken olarak öne çıkıyordu. Akdeniz Bölgesi’nin yoğun ulaşımhatlarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna bağlanması planlanan Çeşmeli-Taşucu otoyolu, yıllardır devam eden bu sorunu temelden çözmeyi amaçlıyor. Özlemle beklenen bu büyük proje, nihayet önemli bir aşaması olan Erdemli-Kocahasanlı-Limonlu bölümündeki çalışmalar ile gündemde.

Projeyi yürüten ekipler, 53 kilometre uzunluğundaki bu bölümde, günün her saatinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Güzergahın 42 kilometre uzunluğundaki ana gövdesi ile 11 kilometreyi bulan bağlantı yolları tamamlandığında, şu anda 2,5 saat süren Erdemli-Kızkalesi yolculuğu sadece 18-20 dakikaya düşecek. 42 kilometrelik ana gövdenin üçte biri, yani 12,5 kilometrelik kısmı, toplamda 7 tünel ve 5 viyadükten oluşmasıyla dikkat çekiyor. Bu yol, tatilciler için büyük bir rahatlama sağlayacakken, bölge halkının günlük yaşamına da önemli bir katkı yapacak.