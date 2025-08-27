Trafik Çilesi Sona Eriyor: 18 Dakika

TRAFİK SORUNU SONA ERİYOR

Mersin’de yıllardır tatilcilerin ve yerel halkın kâbusu haline gelen trafik sorunu nihayet çözüme kavuşuyor. Özellikle yaz aylarında Kızkalesi güzergâhında meydana gelen kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, sürücülerin sabrını zorlar ve tatil keyfini kaçırıyordu. Akdeniz’in en yoğun ulaşım yollarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ile bağlantı sağlayacak olan Çeşmeli-Taşucu otoyolu, işte bu kronik sorunu köklü bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Uzun zamandır beklenen bu büyük proje, son dönemlerde Erdemli-Kocahasanlı-Limonlu kısmındaki çalışmalarla öne çıktı.

ZAMANDA BÜYÜK KISALMA

Projeyi yöneten ekipler, 53 kilometre uzunluğundaki bu bölümde günün her saati çalışmalarını sürdürmekte. 42 kilometresi ana gövde, 11 kilometresi bağlantı yollarından oluşan bu güzergâh tamamlandığında, şu an 2,5 saati bulan Erdemli-Kızkalesi arası trafik süresi yalnızca 18-20 dakikaya düşecek. 42 kilometrelik ana gövdenin yüzde 30’u, yani 12,5 kilometrelik kısmı, toplamda 7 tünel ve 5 viyadükten meydana geliyor. Tatilciler için büyük bir rahatlama yaratacak olan bu yol, bölge halkının günlük yaşamına da büyük bir katkı sağlayacak.