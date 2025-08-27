Gündem

Trafik Çilesi Sona Eriyor: 18 Dakika

trafik-cilesi-sona-eriyor-18-dakika

TRAFİK SORUNU SONA ERİYOR

Mersin’de yıllardır tatilcilerin ve yerel halkın kâbusu haline gelen trafik sorunu nihayet çözüme kavuşuyor. Özellikle yaz aylarında Kızkalesi güzergâhında meydana gelen kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, sürücülerin sabrını zorlar ve tatil keyfini kaçırıyordu. Akdeniz’in en yoğun ulaşım yollarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu ile bağlantı sağlayacak olan Çeşmeli-Taşucu otoyolu, işte bu kronik sorunu köklü bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Uzun zamandır beklenen bu büyük proje, son dönemlerde Erdemli-Kocahasanlı-Limonlu kısmındaki çalışmalarla öne çıktı.

ZAMANDA BÜYÜK KISALMA

Projeyi yöneten ekipler, 53 kilometre uzunluğundaki bu bölümde günün her saati çalışmalarını sürdürmekte. 42 kilometresi ana gövde, 11 kilometresi bağlantı yollarından oluşan bu güzergâh tamamlandığında, şu an 2,5 saati bulan Erdemli-Kızkalesi arası trafik süresi yalnızca 18-20 dakikaya düşecek. 42 kilometrelik ana gövdenin yüzde 30’u, yani 12,5 kilometrelik kısmı, toplamda 7 tünel ve 5 viyadükten meydana geliyor. Tatilciler için büyük bir rahatlama yaratacak olan bu yol, bölge halkının günlük yaşamına da büyük bir katkı sağlayacak.

ÖNEMLİ

Gündem

“Gürültü, Yeni Sigara Olarak Tanımlandı!”

Dünya Sağlık Örgütü, gürültü kirliliğini 'yeni sigara' olarak tanıttı. Uzmanlar, bu kirliliğin işitme kaybı ve biyolojik yaşlanma üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
Ekonomi

GreenX Kozmetik İflas Sürecine Girdi

1984'ten beri oto ve oda kokuları üreten GreenX Kozmetik, ekonomik sebeplerle konkordato başvurusunda bulundu ve mahkeme geçici mühlet kararı aldı. Alacaklılara itiraz için 7 gün süre verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.