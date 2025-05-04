Trafik Denetiminde Yüksek Sayıda İşlem

TRAFİK DENETİMLERİ HAVA DESTEKLİ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yerlikaya, bu yılın ilk dört ayında trafik ekiplerince helikopter ve dronla gerçekleştirilen hava destekli denetimlerde 37 bin 56 araç veya sürücüye işlem uygulandığını aktardı. Şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla trafik yoğunluğu ve kaza riskinin yüksek olduğu güzergahlarda bu hava taşıtlarını etkin bir şekilde kullandıklarını belirtti.

DENETİMDEN GEÇEN ARAÇ SAYISI VE İHLALLER

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 24 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde 3 milyon 619 bin 38 aracı denetlediğini ifade etti. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı ya da sesli uyarı işareti (çakar) takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldığını vurguladı. Ayrıca hız ihlali yapan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri takmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 sürücü ile birlikte toplamda 496 bin 95 araca ve sürücüye işlem uygulandığını bildirdi. “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” şeklinde bir mesajla, güvenli seyahat etmeleri için uyarıda bulundu.