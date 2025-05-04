Trafik Denetimleri Başarıyla Gerçekleşti

TRAFİK DENETİMLERİ HAVA TAŞITLARI İLE YAPILIYOR

Yerlikaya, bu yılın ilk dört ayında trafik ekiplerinin helikopter ve dron kullanarak havadan gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde, toplamda 37 bin 56 araç veya sürücüye işlem uygulandığını bildirdi. Şehir içi ve şehirler arası kara yollarında, trafik ihlallerini önlemek için özellikle trafik yoğunluklarının ve kaza risklerinin arttığı güzergahlarında bu hava taşıtlarını etkin bir şekilde kullandıklarını ifade etti. Yerlikaya, “Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi” dedi.

TRAFİK İHLALLERİ BELİRLENİYOR

Yerlikaya, özellikle ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti. “Hız ihlalinde bulunan 151 bin 392, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 496 bin 95 araca/sürücüye işlem yapıldı” şeklinde bilgi verdi.

SEVDİKLERİMİZ İÇİN YOLCULUK YAPIYORUZ

Yerlikaya, trafik denetimlerinin gerekliliğine vurgu yaparak, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” ifadelerinde bulundu. Bu denetimlerin, yol güvenliğini artırmak ve can kayıplarını önlemek adına son derece önemli olduğunu belirtti.