Trafik Denetimleri Üzerine Bilgi Verildi

DENEYİMİN GÖKYÜZÜNDEN KONTROLÜ

Yerlikaya, bu yılın ilk dört ayında trafik ekiplerince helikopter ve dron kullanılarak yapılan hava denetimlerinde 37 bin 56 araç veya sürücüye işlem uygulandığını aktardı. Trafik ihlallerini önlemek için şehir içi ve şehirler arası güzergahlarda, yoğunluk ve kaza riskinin arttığı alanlarda hava taşıtlarını etkin bir şekilde kullandıklarını söyledi.

YÜKSEK SAYIDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında toplam 3 milyon 619 bin 38 aracı denetlediğini ifade etti. Mevzuat gereği izin verilmeyen araçlara ışıklı veya sesli uyarı işaretleri takarak kullanan 39 sürücüye işlem yapıldığını belirtti. Hız ihlali yapan 151 bin 392, periyodik muayenesi yapılmamış 27 bin 197, emniyet kemeri takmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 sürücüye toplamda 496 bin 95 işlem gerçekleştirildi. Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil” diyerek trafik güvenliğinin önemini vurguladı.