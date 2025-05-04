Trafik Denetimlerinde 37 Bin 56 İşlem

HAVADAN TRAFİK DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Yerlikaya, bu yılın ilk dört ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde helikopter ve dron kullanılarak 37 bin 56 araç veya sürücüye işlem uygulandığını açıkladı. Trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla, hem şehir içi hem de şehirler arası kara yollarında, özellikle trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı güzergahlarda hava taşıtlarının etkin bir şekilde kullanıldığını belirtti.

BÜYÜK SAYIDA ARAÇ DENETLENDİ

Yerlikaya, “Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24 Nisan-1 Mayıs arasında 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi.” ifadesini kullanarak yapılan işlemlerin ciddiyetine dikkat çekti. Ayrıca, mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıksız veya sesli uyarı işaretleri (çakar) takarak kullanan 39 sürücüye de işlem yapıldığını aktardı.

TRAFİK İHLALLERİ RAKAMLARLA

Yapılan işlemler arasında hız ihlali nedeniyle 151 bin 392, periyodik muayenesi olmayan 27 bin 197, emniyet kemeri takmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 301 sürücü yer alıyor. Bu işlemlerle birlikte toplamda 496 bin 95 araca veya sürücüye işlem uygulandığı bilgisini verdi. Ayrıca, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.” ifadeleriyle trafik güvenliğinin önemine vurgu yaptı.