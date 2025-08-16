TRAFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trafik Güvenliği Eylem Planlarının hayata geçirilmesini kapsayan Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelge, trafik güvenliğini artırmak amacıyla bir dizi düzenleme ve uygulamayı içeriyor.

Trafik İşaretlemeleri Yeniden Değerlendirilecek

Genelgeye göre, karayolu üzerindeki hız sınırı, hız sınırı sonu levhaları ve diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından tekrar değerlendirilecek. Yerleşim alanı dışındaki bölünmüş karayolları başta olmak üzere, ülke genelinde işaretleme ile düşürülen hız sınırları, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı’nda belirlenen teknik kriterlere göre yeniden gözden geçirilecek. Bunun yanı sıra, meskun mahal dışında tesis edilen hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve okul, hastane bölgeleri dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

Hız Sınırları Yeniden Düzenlenecek

Trafik lambalarının durumu, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi etkenler dikkate alınarak, uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırları yeniden düzenlenecek. Yapılacak değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen kesimlerde, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluş tarafından yaya geçidi/durak uygulamalarının sonlandırılması ve trafik güvenliğini tehlikeye atan orta refüj açıklıklarının kapatılması gibi gerekli altyapı düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve yerleri de gözden geçirilecek. Belediyelerin sorumlu olduğu yerleşim yerleri içinden geçen taşıma kapasitesi yüksek yollarda can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınıp, hız sınırları yeniden değerlendirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ve trafik işaret levhalarına ilişkin uygulamalar, ‘trafik işaret levhaları mümkün olduğunca az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır’ ilkesi doğrultusunda standartlaştırılacak ve yol kullanıcıları için daha algılanabilir bir hale getirilecek.

Çalışmalar Hızla Tamamlanacak

Yapılacak çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ve belediyeler dahil ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülecek. Birinci öncelikli olarak belirlenen yollardaki çalışmalar 1 Eylül’e kadar tamamlanacakken, diğer yollarda ise hedef tarih 31 Aralık olacak.