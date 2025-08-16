Trafik İşaretleri Güncellenecek ve Değerlendirilecek

Traffik Güvenliği Eylem Planları Genelgesi Yürürlüğe Girdi

Trafik Güvenliği Eylem Planlarının uygulanmasını içeren Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Trafik İşaretlemeleri Yeniden Değerlendirilecek

Bu genelge çerçevesinde, karayolu üzerindeki hız sınırları, hız sınırı sonu levhaları ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlara uygunluk açısından yeniden gözden geçirilecek. Değerlendirme, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri gibi unsurları kapsayacak. Özellikle yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayollarında uygulanan işaretlemelere ilişkin hız sınırları, 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi doğrultusunda, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı’ndaki kriterlere bağlı olarak yeniden değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, meskun mahal dışında kurulan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu incelenecek ve okul, hastane gibi istisna bölgeleri dışında kalan geçitler kaldırılacak.

Hız Sınırları Yeniden Düzenlenecek

Yol yapısı, trafik yoğunluğu ve yaya hareketliliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak, uygun görülen yerlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırları düzenlenecek. Değerlendirme sonucunda hız sınırlarının kaldırılması gereken yerlerde, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarca gerekli altyapı düzenlemeleri yapılacak. Bu düzenlemeler; yaya geçidi veya durak uygulamalarının sonlandırılması ve trafik güvenliğini tehdit eden orta refüj açıklıklarının kapatılması gibi önlemleri içerecek. Ayrıca, şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının konum ve gerekliliği yeniden gözden geçirilecek. Belediyelerin sorumluluğundaki yoğun taşıma kapasitesine sahip yollar için de gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hız sınırları tekrar değerlendirilecek. Hız sınırı ve trafik işaret levhaları ile ilgili uygulamalar, “trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır” ilkesiyle standardize edilecek.

Çalışmaların Tamamlanma Tarihleri Belirlendi

Gerçekleştirilecek çalışmalar, İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek. Birinci öncelikli yollar için bu çalışmaların 1 Eylül’e, diğer yollar için ise 31 Aralık’a kadar sonuçlandırılması planlanıyor.